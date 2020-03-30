2020-03-30T11:59:10+03:00
Общество

Почта России вводит особый режим работы с сегодняшнего дня

Пенсии и социальные пособия будут доставлены на дом по стандартному графику без изменений
Ирина ТАРАСОВА
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Почта России вводит особый режим работы с сегодняшнего дня.Почта России вводит особый режим работы с сегодняшнего дня.Фото: "КП" Архив
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С 30 марта по 1 апреля все отделения почтовой связи в Белгородской области будут недоступны для посещения клиентами. При этом почтальоны продолжат работу в обычном режиме. Пенсии и социальные пособия будут доставлены на дом по стандартному графику без изменений. О режиме работы отделений после 1 апреля будет сообщено дополнительно.

Согласно разъяснительным материалам, размещенным на сайте Правительства РФ, Почта России относится к числу непрерывно действующих организаций. Это означает, что Почта России не может полностью остановить свою операционную деятельность. Тем не менее, чтобы замедлить скорость распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и не подвергать риску заражения клиентов и сотрудников, в период с 30 марта по 1 апреля включительно Почта вводит особый режим работы.

Клиентам настоятельно рекомендуется пользоваться цифровыми сервисами. Почта также готова оказать необходимые услуги на дому: выплату пенсий, социальных пособий, прием коммунальных платежей, доставку писем и т.д. Именно поэтому сотрудники продолжат обработку посылок и письменной корреспонденции и будут осуществлять почтовый обмен, что особенно важно сегодня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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