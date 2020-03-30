2020-03-30T11:05:47+03:00
Экономика

«Открытие» предоставит кредитные каникулы клиентам, пострадавшим от коронавируса

Банк объявил о дополнительных мерах поддержки физических лиц, попавших в трудную ситуацию в период эпидемии
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Для таких клиентов предусмотрены кредитные каникулы на срок до трех месяцев. В течение этого времени заемщик будет полностью освобожден от уплаты ежемесячного платежа по ипотеке или потребительскому кредиту.

Кредитными каникулами смогут воспользоваться клиенты, имеющие больничный лист сроком 10 и более дней или документальное подтверждение падения дохода более чем на 30%. Новая программа поддержки стартует 1 апреля 2020 года. Более подробную информацию об условиях программы и процессе подачи заявления на участие в ней клиенты смогут получить в указанную дату в каналах дистанционного обслуживания, а также в отделениях банка.

Кроме того, в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» продолжает действовать программа ипотечных каникул для поддержки заемщиков, попавших в сложную жизненную ситуацию. По ипотечным кредитам клиенты, отвечающие требованиям действующего закона об ипотечных каникулах, могут по-прежнему подавать в банк обращения в установленном порядке.

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