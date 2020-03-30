Банк УРАЛСИБ предлагает новый сезонный вклад «Пока вы дома»

30 Март 2020 2020-03-30T10:32:22+03:00

Банк УРАЛСИБ предлагает новый сезонный срочный вклад «Пока вы дома». Минимальная сумма вклада 100 тысяч рублей

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Вклад может быть размещен на срок 200 дней, который разделен на четыре равных процентных периода по 50 дней. Для каждого процентного периода устанавливается отдельная процентная ставка 7,0-5,5%-5%-4% годовых.

По истечении каждого периода ставка меняется на ставку следующего процентного периода. Средняя процентная ставка за полный срок вклада составит 5,38% годовых.

Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Пополнение и расходные операции по вкладу не предусмотрены.

Подробную информацию и полные условия по сезонному вкладу «Пока вы дома» можно получить в отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте Банка. На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU