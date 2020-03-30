2020-03-30T09:42:04+03:00
Общество

Чтобы вернуть автомобиль белгородцу пришлось оплатить штраф

Автомобиль должника был был арестован и помещен на спецстоянку
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Чтобы вернуть автомобиль белгородцу пришлось оплатить штраф.Чтобы вернуть автомобиль белгородцу пришлось оплатить штраф.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Валуйском районном отделе судебных приставов УФССП России по Белгородской области было возбуждено исполнительное производство о взыскании 30 тысяч рублей штрафа за управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами. Судебные приставы разыскали должника и арестовали его авто, поместив на спецстоянку. Только после этих мер штраф и исполнительский сбор были оплачены.

В рамках исполнительного производства судебным приставам пришлось устанавливать местонахождение должника. Оказалось, что он живет в Санкт-Петербурге. Но приставы узнали, что должник иногда навещает своих родственников. Также было установлено, что он является собственником автомобиля «Chevrolet Lanos».

Судебные приставы встретились с должником как только он объявился в области, наложили арест на его автомобиль и поместили на специализированную стоянку. В этот же день мужчина оплатил административный штраф, а также исполнительский сбор в размере 2100 рублей за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почта России вводит особый режим работы с сегодняшнего дня
Сбербанк обеспечил непрерывность обучения для 1000 школ по всей России
«Открытие» предоставит кредитные каникулы клиентам, пострадавшим от коронавируса
О банковских операциях и порядке гашения кредитов
Банк УРАЛСИБ предлагает новый сезонный вклад «Пока вы дома»
Чтобы вернуть автомобиль белгородцу пришлось оплатить штраф
В Борисовке Белгородской области заложена дубрава памяти
В Шебекинском городском округе дезинфицируют общественный транспорт
Вернувшихся из Германии студентов поместили в Валуйский обсерватор Белгородчины
Старооскольцы не останутся без жизненно важных продуктов питания
Белгородец 20 раз ударил в шею и грудь тещу, а также покушался на жизнь сына
Белгородские энергетики за два дня обеспечили электроснабжение Чернянской ЦРБ
В Белгороде с 30 марта вводят новый график движения общественного транспорта
Против обворовавшего пенсионерку белгородца возбуждено уголовное дело
Сбербанк предоставит пострадавшим от коронавируса заемщикам кредитные каникулы
Полномочия ректора Белгородского госуниверситета продлены
Одинокие шебекинцы могут обратиться на Горячую линию за помощью во время карантина
Белгородские газовики остаются на страже потребителей
В отношении директора белгородской фирмы возбудили уголовное дело
Прием налогоплательщиков в Белгородской области – только по предварительной записи!
В Новом Осколе задержали пьяного водителя