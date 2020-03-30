Чтобы вернуть автомобиль белгородцу пришлось оплатить штраф

30 Март 2020 2020-03-30T09:42:04+03:00

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В Валуйском районном отделе судебных приставов УФССП России по Белгородской области было возбуждено исполнительное производство о взыскании 30 тысяч рублей штрафа за управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами. Судебные приставы разыскали должника и арестовали его авто, поместив на спецстоянку. Только после этих мер штраф и исполнительский сбор были оплачены.

В рамках исполнительного производства судебным приставам пришлось устанавливать местонахождение должника. Оказалось, что он живет в Санкт-Петербурге. Но приставы узнали, что должник иногда навещает своих родственников. Также было установлено, что он является собственником автомобиля «Chevrolet Lanos».

Судебные приставы встретились с должником как только он объявился в области, наложили арест на его автомобиль и поместили на специализированную стоянку. В этот же день мужчина оплатил административный штраф, а также исполнительский сбор в размере 2100 рублей за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа.

ИСТОЧНИК KP.RU