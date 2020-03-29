В Борисовке Белгородской области заложена дубрава памяти

29 Март 2020 2020-03-29T19:13:05+03:00

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По инициативе Совета ветеранов Борисовского района Белгородской области в поселке Борисовка на ул. Песчаная заложена дубрава для увековечивания памяти уроженцев и жителей Борисовского района, ушедших на войну. Будет высажено более 9600 саженцев дуба и 114 берез.

В судьбе каждой борисовской семьи война оставила свой след. Долг потомков - сохранять память обо всех фронтовиках, благодаря которым мы живем в мирное время. Жители Борисовского района могут принять участие в акции увековечивания памяти родственников, участвовавших Великой Отечественной войне. Для этого нужно обратиться по телефону 5-15-20, чтобы получить саженцы дуба и необходимое оборудование для их посадки.

ИСТОЧНИК KP.RU