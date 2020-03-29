Вернувшихся из Германии студентов поместили в Валуйский обсерватор Белгородчины

29 Март 2020 2020-03-29T18:03:29+03:00

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Вчера вечером 20 студентов вернулись после учебы по обмену в Германии. Из забрали прямо с поезда на железнодорожном вокзале Белгорода и отвезли в Валуйский обсерватор. Первичное обследование студентов показало, что пока ни у кого из них нет признаков заболеваний.

Данные остальных пассажиров поезда записали, но пока к ним никаких мер не планируют применять. Сначала необходимо получить результаты проб студентов на десятый день их пребывания в обсерваторе.

Нет никаких оснований для принятия изолирующих мер к тем, кто был с ними в одном вагоне. Но список всех пассажиров и проводников вагона с контактными данными составлен. По результатам анализов студентов будет приниматься решение о необходимости их обследования, а также мер в отношении попутчиков, пояснили в пресс-службе правительства Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU