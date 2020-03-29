2020-03-29T18:03:29+03:00
Общество

Вернувшихся из Германии студентов поместили в Валуйский обсерватор Белгородчины

Пока они здоровы
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Вернувшихся из Германии студентов поместили в Валуйский обсерватор Белгородчины.Вернувшихся из Германии студентов поместили в Валуйский обсерватор Белгородчины.Фото: Архив КП
Изменить размер текста:

Вчера вечером 20 студентов вернулись после учебы по обмену в Германии. Из забрали прямо с поезда на железнодорожном вокзале Белгорода и отвезли в Валуйский обсерватор. Первичное обследование студентов показало, что пока ни у кого из них нет признаков заболеваний.

Данные остальных пассажиров поезда записали, но пока к ним никаких мер не планируют применять. Сначала необходимо получить результаты проб студентов на десятый день их пребывания в обсерваторе.

Нет никаких оснований для принятия изолирующих мер к тем, кто был с ними в одном вагоне. Но список всех пассажиров и проводников вагона с контактными данными составлен. По результатам анализов студентов будет приниматься решение о необходимости их обследования, а также мер в отношении попутчиков, пояснили в пресс-службе правительства Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Борисовке Белгородской области заложена дубрава памяти
В Шебекинском городском округе дезинфицируют общественный транспорт
Вернувшихся из Германии студентов поместили в Валуйский обсерватор Белгородчины
Старооскольцы не останутся без жизненно важных продуктов питания
Белгородец 20 раз ударил в шею и грудь тещу, а также покушался на жизнь сына
Белгородские энергетики за два дня обеспечили электроснабжение Чернянской ЦРБ
В Белгороде с 30 марта вводят новый график движения общественного транспорта
Против обворовавшего пенсионерку белгородца возбуждено уголовное дело
Сбербанк предоставит пострадавшим от коронавируса заемщикам кредитные каникулы
Полномочия ректора Белгородского госуниверситета продлены
Одинокие шебекинцы могут обратиться на Горячую линию за помощью во время карантина
Белгородские газовики остаются на страже потребителей
В отношении директора белгородской фирмы возбудили уголовное дело
Прием налогоплательщиков в Белгородской области – только по предварительной записи!
В Новом Осколе задержали пьяного водителя