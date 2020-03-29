В Шебекинском городском округе дезинфицируют общественный транспорт

29 Март 2020 2020-03-29T18:25:02+03:00

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Общественный транспорт в Шебекинском городском округе подвергается тщательной дезинфекции. Обработка проводится препаратом «Биоцид-С», который эффективен против различных микроорганизмов и вирусов. Препарат полностью безопасен для человека.

Средство предназначено для дезинфекции и мытья поверхностеи в помещениях, санитарно-технического оборудования. Кроме того, препарат применяется для дезинфекции различного вида транспорта.. Процедуру проводят в вечернее и ночное время после завершения маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU