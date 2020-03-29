2020-03-29T18:25:02+03:00
Общество

В Шебекинском городском округе дезинфицируют общественный транспорт

Препарат «Биоцид-С» полностью безопасен для человека
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Шебекинском городском округе дезинфицируют общественный транспорт. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округаВ Шебекинском городском округе дезинфицируют общественный транспорт. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа
Изменить размер текста:

Общественный транспорт в Шебекинском городском округе подвергается тщательной дезинфекции. Обработка проводится препаратом «Биоцид-С», который эффективен против различных микроорганизмов и вирусов. Препарат полностью безопасен для человека.

Средство предназначено для дезинфекции и мытья поверхностеи в помещениях, санитарно-технического оборудования. Кроме того, препарат применяется для дезинфекции различного вида транспорта.. Процедуру проводят в вечернее и ночное время после завершения маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Борисовке Белгородской области заложена дубрава памяти
В Шебекинском городском округе дезинфицируют общественный транспорт
Вернувшихся из Германии студентов поместили в Валуйский обсерватор Белгородчины
Старооскольцы не останутся без жизненно важных продуктов питания
Белгородец 20 раз ударил в шею и грудь тещу, а также покушался на жизнь сына
Белгородские энергетики за два дня обеспечили электроснабжение Чернянской ЦРБ
В Белгороде с 30 марта вводят новый график движения общественного транспорта
Против обворовавшего пенсионерку белгородца возбуждено уголовное дело
Сбербанк предоставит пострадавшим от коронавируса заемщикам кредитные каникулы
Полномочия ректора Белгородского госуниверситета продлены
Одинокие шебекинцы могут обратиться на Горячую линию за помощью во время карантина
Белгородские газовики остаются на страже потребителей
В отношении директора белгородской фирмы возбудили уголовное дело
Прием налогоплательщиков в Белгородской области – только по предварительной записи!
В Новом Осколе задержали пьяного водителя