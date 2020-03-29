В Шебекинском городском округе дезинфицируют общественный транспорт
Препарат «Биоцид-С» полностью безопасен для человека
В Шебекинском городском округе дезинфицируют общественный транспорт. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа
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Общественный транспорт в Шебекинском городском округе подвергается тщательной дезинфекции. Обработка проводится препаратом «Биоцид-С», который эффективен против различных микроорганизмов и вирусов. Препарат полностью безопасен для человека.
Средство предназначено для дезинфекции и мытья поверхностеи в помещениях, санитарно-технического оборудования. Кроме того, препарат применяется для дезинфекции различного вида транспорта.. Процедуру проводят в вечернее и ночное время после завершения маршрутов.
ИСТОЧНИК KP.RU