29 Март 2020 2020-03-29T15:09:55+03:00

Белгородец 20 раз ударил в шею и грудь тещу, а также покушался на жизнь сына. Фото: "КП" Архив

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Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Белгородской области предъявлено обвинение 35-летнему жителю Белгорода. Он обвиняется в совершении преступлений - убийство, совершенное с особой жестокостью (20 ударов в шею и грудь потерпевшей), покушение на убийство двух лиц, в том числе малолетнего. По ходатайству следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

В ночь на 24 марта 2020 года в квартире по улице Садовой Белгорода между обвиняемым, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и его 58-летней тещей произошел конфликт. Во время ссоры обвиняемый схватил нож и нанес им не меньше 20 ударов в шею и грудь потерпевшей.

Очевидцем происходящего стал 10-летний сын мужчины. Обвиняемый пытался убить и сына, но не довел преступление до конца и скрылся из квартиры. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия. Отреагировавшие на шум и крики соседи вызвали скорую помощь для оказания помощи ребенку.

Сейчас проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз, направленных на закрепление полученных доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU