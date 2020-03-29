2020-03-29T15:46:26+03:00
Общество

Старооскольцы не останутся без жизненно важных продуктов питания

Как и где можно заказать еду, продукты и воду, рассказали в администрации Старооскольского горокруга
Ирина ТАРАСОВА
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Заказать еду и продукты жители Старооскольского округа могут по телефону. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округаЗаказать еду и продукты жители Старооскольского округа могут по телефону. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа
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Администрация Старооскольского городского округа проинформировала его жителей, что заказать еду, продукты и воду можно по телефонам либо через официальный сайт организации. Этой услугой могут воспользоваться те, кто находится на карантине или соблюдает режим самоизоляции в связи с недопущением распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

В довольно широком перечне городских организаций по доставке продуктов и еды предприятия, которые пекут пиццы, готовят суши, лапшу и другие блюда. Также можно заказать на дом доставку воды (+7-951-132-59-29) и услуги такси (+7- 472- 44-44-44).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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