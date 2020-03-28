В Белгороде с 30 марта вводят новый график движения общественного транспорта

28 Март 2020 2020-03-28T18:51:07+03:00

Автобусов станет меньше и они будут ездить в режиме выходного дня

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В Белгороде с 30 марта на всю неделю вынужденных каникул в связи с предотвращением коронавирусной инфекции вводится новый график движения общественного транспорта. Автобусов станет меньше и ездить они будут в режиме выходного дня.

Новое расписание общественного транспорта появилось на сайте «Единой транспортной компании». Оно будет действовать в течение предстоящей недели — с 30 марта по 5 апреля включительно. Но отмечается, что возможно его продлят до особого распоряжения.

Также белгородцам напоминают, что с 30 марта по 3 апреля в автобусах и троллейбусах на городских и пригородных маршрутах региона нельзя будет использовать единый социальный проездной. Действует телефон круглосуточной горячей линии. Звонить можно по номеру 8-800-200-60-34.

ИСТОЧНИК KP.RU