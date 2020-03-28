2020-03-28T11:22:10+03:00
Общество

Полномочия ректора Белгородского госуниверситета продлены

Олег Полухин будет возглавлять вуз до 21 марта 2023 года
Ирина ТАРАСОВА
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Полномочия ректора Белгородского госуниверситета продлены. Фото пресс-службы НИУ "БелГУ"Полномочия ректора Белгородского госуниверситета продлены. Фото пресс-службы НИУ "БелГУ"
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Министр образования и науки РФ Валерий Фальков подписал приказ о продлении срока пребывания доктора политических наук, профессора Олега Николаевича Полухина в должности ректора Белгородского государственного национального исследовательского университета с 7 апреля 2020 года по 21 марта 2023 года.

Олег Полухин был избран ректором Белгородского госуниверситета на пятилетний срок 21 марта 2018 года решением конференции работников и обучающихся НИУ «БелГУ». Срок действия заключенного министром два года назад трудового договора с Олегом Полухиным истекает по достижении Олегом Николаевичем 65 лет – 05 апреля 2020 года.

Ученый совет НИУ «БелГУ» единогласным решением ходатайствовал перед Министерством науки и высшего образования РФ о продлении срока пребывания Олега Николаевича Полухина в должности ректора на 3 года, то есть до окончания срока, на который он был избран в 2018 году. В поддержку этого решения выступил губернатор Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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