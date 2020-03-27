Белгородские газовики остаются на страже потребителей

27 Март 2020 2020-03-27T21:03:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Дни с 30 марта по 3 апреля Президент России объявил выходными. Однако с целью обеспечения бесперебойной поставки природного газа и функционирования объектов теплоснабжения, подразделения газораспределяющей компании в полном составе продолжают работу.

Необходимые меры соблюдены: все сотрудники аварийно-диспетчерской службы обеспечены антисептическими средствами и защитными масками.

Белгородцев вновь и вновь призывают соблюдать технику безопасности, связанную с использованием газа в быту. А при возникновении чрезвычайной ситуации незамедлительно звонить в аварийную газовую службу. На номера 04 или 104 (с мобильного телефона) , а также на номер службы спасения 112.

ИСТОЧНИК KP.RU