2020-03-27T21:03:46+03:00
Общество

Белгородские газовики остаются на страже потребителей

В нерабочую неделю аварийно-диспетчерская служба продолжит трудиться в штатном режиме
Екатерина ПАПАКИНА
Поделиться:
При возникновении чрезвычайной ситуации - звоните в аварийную газовую службу.При возникновении чрезвычайной ситуации - звоните в аварийную газовую службу.
Изменить размер текста:

Дни с 30 марта по 3 апреля Президент России объявил выходными. Однако с целью обеспечения бесперебойной поставки природного газа и функционирования объектов теплоснабжения, подразделения газораспределяющей компании в полном составе продолжают работу.

Необходимые меры соблюдены: все сотрудники аварийно-диспетчерской службы обеспечены антисептическими средствами и защитными масками.

Белгородцев вновь и вновь призывают соблюдать технику безопасности, связанную с использованием газа в быту. А при возникновении чрезвычайной ситуации незамедлительно звонить в аварийную газовую службу. На номера 04 или 104 (с мобильного телефона) , а также на номер службы спасения 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Белгородские газовики остаются на страже потребителей
В отношении директора белгородской фирмы возбудили уголовное дело
Прием налогоплательщиков в Белгородской области – только по предварительной записи!
В Новом Осколе задержали пьяного водителя
Новость о новом амбассадоре «Открытия» - в топе инфоповодов 2019 года
ВТБ готовится продолжить обслуживание карт с истекшим сроком действия
Энергетики сообщают белгородцам об изменении графика обслуживания
Против белгородца, напавшего на полицейского с авторучкой, возбуждено уголовное дело
ВТБ сообщает о режиме работы офисов
Банк УРАЛСИБ расширил условия сезонного вклада «Высота»
В Белгородской области автоинспекторы перешли на усиленное дежурство
Белгородская транспортная полиция приостановила личный прием
Об особенностях обслуживания кредитной задолженности
Белгородские приставы помогли вернуть деньги крестьянско-фермерскому хозяйству
Заявление ВТБ по поддержке среднего и малого бизнеса
Белгородская филармония начинает серию онлайн-концертов
Игорь Маковский: стабильная работа с ключевыми производителями в новых условиях – залог энергобезопасности регионов
Белгородцам могут отменить оплату за проезд в транспорте
Психологи Белгородского университета проводят дистанционное консультирование
Белгородец едва не убил своего товарища, хвастаясь новым ножом
В Белгородском регионе нет и не будет дефицита продовольственных товаров
«Ростелеком» бесплатно добавляет корпоративным клиентам к текущему пакету услуг 100 минут и 10 Гб мобильного интернета
Строительной организации Белгородчины все же пришлось заплатить долг москвичам
О режиме работы отделений Банка УРАЛСИБ в период с 28 марта по 5 апреля 2020 года