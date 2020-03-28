2020-03-28T10:02:22+03:00
Общество

Одинокие шебекинцы могут обратиться на Горячую линию за помощью во время карантина

Здесь им помогут приобрести продукты и медикаменты
Ирина ТАРАСОВА
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Одинокие шебекинцы могут обратиться на Горячую линию. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округаОдинокие шебекинцы могут обратиться на Горячую линию. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа
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В условиях принимаемых мер по профилактике коронавирусной инфекции в управлении социальной защиты населения города Шебекино организована Горячая линия. Сюда могут обратиться одинокие граждане старше 60 лет и оставить заявку на получение помощи со стороны работников социальных служб. Помощь распространяется на приобретение за счет средств граждан и доставку на дом продуктов питания и медикаментов.

Телефон горячей линии: 8 47248 2-26-35.

Обращаем внимание, что сотрудники управления социальной защиты населения имеют соответствующие удостоверения. Во избежание случаев мошенничества рекомендуем пожилым людям быть более внимательными и осторожными при контактах с посторонними людьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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