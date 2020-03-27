Новость о новом амбассадоре «Открытия» - в топе инфоповодов 2019 года

27 Март 2020 2020-03-27T16:26:35+03:00

Медиалогия и Adindex признали одной из самых значимых в 2019 году в финансовой сфере новость о выборе амбассадором банка Василия Вакуленко (Басты)

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По оценке экспертов «Медиалогии», на эту тему вышло 455 публикаций в СМИ. Суммарный показатель МедиаИндекса (качественного показателя эффективности PR-коммуникаций, который учитывает влиятельность СМИ и заметность сообщений) данного инфоповода составил 4976 пунктов.

- Выбор Басты был шагом смелым, но крайне необходимым, чтобы подчеркнуть масштабную трансформацию бизнеса, - уверен руководитель блока «Маркетинг и коммуникации» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Евгений Сидоров. - Василий Вакуленко наиболее точно соответствует новому позиционированию бренда. Его знают, ему доверяют, его считают надежным и честным, он не притворяется и не играет на публику, он идет вперед и постоянно развивается.

Масштабная рекламная кампания банка и его продуктов во второй половине 2019 года позволили существенно повысить узнаваемость бренда. По данным BrandScience Brand Navigator, узнаваемость в 2019 году увеличилась на 33%, восприятие банка «Открытие» как надежной кредитной организации выросло на 147%, а индекс потребительской лояльности (NPS) увеличился на 183%.