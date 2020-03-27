2020-03-27T15:43:46+03:00
Экономика

ВТБ готовится продолжить обслуживание карт с истекшим сроком действия

В банке подчеркивают, что понимают как важно для клиентов минимизировать свои визиты в общественные пространства
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ПАО «Банк ВТБ» первым из банков выступил с инициативой продолжить обслуживание кредитных и дебетовых карт с истекшим сроком действия. Заботясь о безопасности владельцев карт, он активно прорабатывает механизм, который позволит клиентам продолжить полноценное использование своих карт даже с истекшим сроком действия. На данный момент речь идет об отсрочке на месяц, с возможностью продления данного срока в зависимости от развития ситуации. Детали проекта будут озвучены банком позднее. ВТБ также планирует продлить срок хранения карт в отделениях, если ранее они были заказаны клиентами, но не были своевременно получены.

Клиентам напоминают о возможности дистанционного оформления карт в ВТБ Онлайн. Цифровая дебетовая «Мультикарта» выпускается мгновенно в системе «ВТБ-Онлайн» и может быть оформлена в любой из трех валют: российских рублях, долларах США или евро. У держателей есть возможность установить собственные настройки — ПИН-код и способ уведомления о транзакциях, а также выбрать одну из опций бонусной программы. Клиенты могут посмотреть реквизиты цифровой карты в онлайн-банке для совершения интернет-покупок, а также добавить ее в кошелек Apple Pay или Google Pay для платежей в магазинах с помощью смартфона.

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