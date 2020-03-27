2020-03-27T18:46:53+03:00
Происшествия

В отношении директора белгородской фирмы возбудили уголовное дело

Задолженность по заработной плате перед работниками составила больше 6 миллионов рублей
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В отношении директора белгородской фирмы, не платившей зарплату, возбудили уголовное дело.В отношении директора белгородской фирмы, не платившей зарплату, возбудили уголовное дело.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Следственным отделом по городу Белгород следственного управления Следственного комитета РФ по Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.145.1 УК России - частичная невыплата в срок свыше трех месяцев заработной платы. Общая задолженность по заработной плате перед 61 работником составила более 6 миллионов рублей.

По версии следствия, с октября 2019 по середину февраля 2020 года подозреваемый частично не выплачивал зарплату своим сотрудникам. При этом он обладал полномочиями по распоряжению денежными средствами, достоверно знал о наличии перед работниками задолженности по заработной плате. При этом имеющиеся денежные средства директор расходовал на расчеты с контрагентами, иные хозяйственные нужды предприятия.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на оперативное и всестороннее расследование уголовного дела, принятие мер по погашению задолженности перед потерпевшими.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Белгородские газовики остаются на страже потребителей
В отношении директора белгородской фирмы возбудили уголовное дело
Прием налогоплательщиков в Белгородской области – только по предварительной записи!
В Новом Осколе задержали пьяного водителя
Новость о новом амбассадоре «Открытия» - в топе инфоповодов 2019 года
ВТБ готовится продолжить обслуживание карт с истекшим сроком действия
Энергетики сообщают белгородцам об изменении графика обслуживания
Против белгородца, напавшего на полицейского с авторучкой, возбуждено уголовное дело
ВТБ сообщает о режиме работы офисов
Банк УРАЛСИБ расширил условия сезонного вклада «Высота»
В Белгородской области автоинспекторы перешли на усиленное дежурство
Белгородская транспортная полиция приостановила личный прием
Об особенностях обслуживания кредитной задолженности
Белгородские приставы помогли вернуть деньги крестьянско-фермерскому хозяйству
Заявление ВТБ по поддержке среднего и малого бизнеса
Белгородская филармония начинает серию онлайн-концертов
Игорь Маковский: стабильная работа с ключевыми производителями в новых условиях – залог энергобезопасности регионов
Белгородцам могут отменить оплату за проезд в транспорте
Психологи Белгородского университета проводят дистанционное консультирование
Белгородец едва не убил своего товарища, хвастаясь новым ножом
В Белгородском регионе нет и не будет дефицита продовольственных товаров
«Ростелеком» бесплатно добавляет корпоративным клиентам к текущему пакету услуг 100 минут и 10 Гб мобильного интернета
Строительной организации Белгородчины все же пришлось заплатить долг москвичам
О режиме работы отделений Банка УРАЛСИБ в период с 28 марта по 5 апреля 2020 года