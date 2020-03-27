В отношении директора белгородской фирмы возбудили уголовное дело

27 Март 2020 2020-03-27T18:46:53+03:00

Задолженность по заработной плате перед работниками составила больше 6 миллионов рублей

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Следственным отделом по городу Белгород следственного управления Следственного комитета РФ по Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.145.1 УК России - частичная невыплата в срок свыше трех месяцев заработной платы. Общая задолженность по заработной плате перед 61 работником составила более 6 миллионов рублей.

По версии следствия, с октября 2019 по середину февраля 2020 года подозреваемый частично не выплачивал зарплату своим сотрудникам. При этом он обладал полномочиями по распоряжению денежными средствами, достоверно знал о наличии перед работниками задолженности по заработной плате. При этом имеющиеся денежные средства директор расходовал на расчеты с контрагентами, иные хозяйственные нужды предприятия.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на оперативное и всестороннее расследование уголовного дела, принятие мер по погашению задолженности перед потерпевшими.

ИСТОЧНИК KP.RU