2020-03-27T14:20:53+03:00
Происшествия

Против белгородца, напавшего на полицейского с авторучкой, возбуждено уголовное дело

Злоумышленник задержан, следствие возбуждает ходатайство о его аресте
Ирина ТАРАСОВА
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Против белгородца, напавшего на полицейского с авторучкой, возбуждено уголовное дело.Против белгородца, напавшего на полицейского с авторучкой, возбуждено уголовное дело.Фото: "КП" Архив
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Следственным отделом по Шебекинскому району следственного управления Следственного комитета РФ по Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего жителя Белгородского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ - применение насилия в отношении представителя власти. Выяснилось, что во время задержания он ударил полицейского, выхватив у него авторучку. Подозреваемый задержан, следствие возбуждает ходатайство перед судом о его аресте.

По версии следствия, днем 25 марта 2020 года участковый уполномоченный по Шебекинскому городскому округу прибыл к Шебекинской районной больнице, где пьяный мужчина кинул бутылку в чужой автомобиль, повредив его. Участковый пригласил злоумышленника в служебный автомобиль, чтобы доставить в отдел полиции для дачи объяснений.

Во время движения подозреваемый взял авторучку, находившуюся в машине, и ударил ею в лицо сотрудника полиции, после чего пытался покинуть автомобиль. После инцидента сотрудник полиции обратился за медицинской помощью.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на всестороннее расследование обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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