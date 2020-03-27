Энергетики сообщают белгородцам об изменении графика обслуживания
В связи с тем, что следующая неделя в России объявлена нерабочей, изменился график очного и заочного обслуживания потребителей сбытовой компанией.
С 30 марта по 5 апреля 2020 года включительно Центры обслуживания клиентов гарантирующего поставщика электроэнергии на территории всей Белгородской области работать не будут. 30 и 31 марта потребителям предоставлена единственная очная опция - получить счета (квитанции) и оплатить электроэнергию.
Потребителям рекомендуют воспользоваться дистанционным сервисом - .передавать показания счетчиков, оплачивать электроэнергию, не выходя из дома
Также потребителей консультирует контакт-центр компании: 30 и 31 марта с 8 до 20 часов по телефону (4722) 23-08-49. Голосовой робот принимает показания приборов учета электроэнергии по телефону (4722) 77-08-49.
С 6 апреля 2020 года обслуживание потребителей электроэнергии будет осуществляться в обычном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU