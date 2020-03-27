Энергетики сообщают белгородцам об изменении графика обслуживания

27 Март 2020 2020-03-27T15:30:56+03:00

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В связи с тем, что следующая неделя в России объявлена нерабочей, изменился график очного и заочного обслуживания потребителей сбытовой компанией.

С 30 марта по 5 апреля 2020 года включительно Центры обслуживания клиентов гарантирующего поставщика электроэнергии на территории всей Белгородской области работать не будут. 30 и 31 марта потребителям предоставлена единственная очная опция - получить счета (квитанции) и оплатить электроэнергию.

Потребителям рекомендуют воспользоваться дистанционным сервисом - .передавать показания счетчиков, оплачивать электроэнергию, не выходя из дома

Также потребителей консультирует контакт-центр компании: 30 и 31 марта с 8 до 20 часов по телефону (4722) 23-08-49. Голосовой робот принимает показания приборов учета электроэнергии по телефону (4722) 77-08-49.

С 6 апреля 2020 года обслуживание потребителей электроэнергии будет осуществляться в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU