В Белгородской области автоинспекторы перешли на усиленное дежурство
На усиленное дежурство на недельных каникулах, объявленных в связи с распространением коронавируса, выйдут белгородские автоинспекторы. В региональной Госавтоинспекции сообщают, что особое внимание автоинспекторов будет уделено пресечению грубых нарушений ПДД.
Другие спецмероприятия будут направлены на снижение детского дорожно-транспортного травматизма, а также стабилизацию аварийности с участием пешеходов и водителей. Особое внимание будет уделено малой мотоциклетной технике.
Сотрудники ГИБДД обращаются к родителям, чтобы они провели дополнительные беседы в детьми, объяснив, насколько важно соблюдать правила безопасного поведения на дорогах и вблизи них. Также инспекторы просят жителей региона сообщать о пьяных водителях в дежурную группу по номеру 02.
ИСТОЧНИК KP.RU