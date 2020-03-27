В Белгородской области автоинспекторы перешли на усиленное дежурство

27 Март 2020 2020-03-27T12:27:09+03:00

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На усиленное дежурство на недельных каникулах, объявленных в связи с распространением коронавируса, выйдут белгородские автоинспекторы. В региональной Госавтоинспекции сообщают, что особое внимание автоинспекторов будет уделено пресечению грубых нарушений ПДД.

Другие спецмероприятия будут направлены на снижение детского дорожно-транспортного травматизма, а также стабилизацию аварийности с участием пешеходов и водителей. Особое внимание будет уделено малой мотоциклетной технике.

Сотрудники ГИБДД обращаются к родителям, чтобы они провели дополнительные беседы в детьми, объяснив, насколько важно соблюдать правила безопасного поведения на дорогах и вблизи них. Также инспекторы просят жителей региона сообщать о пьяных водителях в дежурную группу по номеру 02.

ИСТОЧНИК KP.RU