Прием налогоплательщиков в Белгородской области – только по предварительной записи!

27 Март 2020 2020-03-27T17:46:16+03:00

Как будет работать налоговая служба с 27 марта по 3 апреля

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Налоговая служба Белгородской области сообщает, что в рамках мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в период с 27 марта по 3 апреля 2020 года (с возможной пролонгацией) прием и обслуживание налогоплательщиков в территориальных налоговых органах осуществляется исключительно по предварительной записи посредством интерактивного сервиса ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию». При этом налоговики просят обратить внимание, что заявители с детьми, а также граждане старше 65 лет обслуживаться не будут.

Налогоплательщикам рекомендуют воспользоваться бесконтактными способами взаимодействия: получение необходимой информации или услуг через Интернет-сервисы «Личный кабинет налогоплательщика» или «Обратиться в ФНС» на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru.

Для получения устных консультаций можно обратиться в налоговые органы можно по единому телефону контакт-центра ФНС 8-800-222-22-22.

ИСТОЧНИК KP.RU