2020-03-26T16:38:00+03:00
Общество

Белгородцам могут отменить оплату за проезд в транспорте

В области изучают мировую и российскую практику по внедрению и применению бесплатного проезда
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородцам могут отменить оплату за проезд в транспорте.Белгородцам могут отменить оплату за проезд в транспорте.Фото: "КП" Архив
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В Белгородской областной Думе создана рабочая группа, которая должна изучить возможности отмены оплаты в общественном транспорте. Соответствующее распоряжение подписала председатель областной Думы Наталия Полуянова. Рабочая группа, которую возглавил с вице-спикер законодательного органа Сергей Литвинов хочет изучить мировую и российскую практику по внедрению и применению системы бесплатного проезда на общественном транспорте. Всю информацию по данному вопросу должны предоставить к 15 мая 2020 года.

Напомним, идею отмены оплаты за проезд в общественном транспорте предложил губернатор региона Евгений Савченко во время своего выступления перед Думой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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