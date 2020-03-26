Белгородцам могут отменить оплату за проезд в транспорте
В Белгородской областной Думе создана рабочая группа, которая должна изучить возможности отмены оплаты в общественном транспорте. Соответствующее распоряжение подписала председатель областной Думы Наталия Полуянова. Рабочая группа, которую возглавил с вице-спикер законодательного органа Сергей Литвинов хочет изучить мировую и российскую практику по внедрению и применению системы бесплатного проезда на общественном транспорте. Всю информацию по данному вопросу должны предоставить к 15 мая 2020 года.
Напомним, идею отмены оплаты за проезд в общественном транспорте предложил губернатор региона Евгений Савченко во время своего выступления перед Думой.
ИСТОЧНИК KP.RU