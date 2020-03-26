2020-03-26T15:36:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Психологи Белгородского университета проводят дистанционное консультирование

В НИУ «БелГУ» введена телефонная форма консультаций на время карантина
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Психологи Белгородского университета проводят дистанционное консультирование.Психологи Белгородского университета проводят дистанционное консультирование.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Для студентов, преподавателей и сотрудников университета, нуждающихся в помощи психолога и у которых нет симптомов коронавирусной инфекции, специалисты психологической службы НИУ «БелГУ» проводят консультации в форме очных встреч. По словам руководителя службы Дмитрия Сазонова телефонная форма консультаций введена в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией .

– На время карантина введена телефонная форма консультаций, - рассказал Дмитрий Сазонов. – К специалисту можно обратиться, позвонив на мобильный или рабочий телефон. Также мы отвечаем на оффлайн-обращения.

Для тех, кто находится на лечении или в самоизоляции предусмотрено общение с психологом с помощью Skype, Viber, WhatsApp, Telegram. Написать специалистам можно в социальной сети ВКонтакте в диалоге психологической службы НИУ «БелГУ».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Белгородская филармония начинает серию онлайн-концертов
Игорь Маковский: стабильная работа с ключевыми производителями в новых условиях – залог энергобезопасности регионов
Белгородцам могут отменить оплату за проезд в транспорте
Психологи Белгородского университета проводят дистанционное консультирование
Белгородец едва не убил своего товарища, хвастаясь новым ножом
В Белгородском регионе нет и не будет дефицита продовольственных товаров
«Ростелеком» бесплатно добавляет корпоративным клиентам к текущему пакету услуг 100 минут и 10 Гб мобильного интернета
Строительной организации Белгородчины все же пришлось заплатить долг москвичам
О режиме работы отделений Банка УРАЛСИБ в период с 28 марта по 5 апреля 2020 года
ВТБ запускает упрощенную программу помощи пострадавшим от коронавируса заемщикам
Житель Шебекино осужден за покушение на убийство
В Старом Осколе задержали грабителя, напавшего на таксиста
За долги по заработной плате арестовано имущество предприятия Белгородской области
В Белгородском университете состоялась спартакиада по шашкам
В белгородской Росгвардии состоялся брифинг по итогам ведомственного конкурса
К 9 Мая здание медицинского колледжа в Белгороде украсит изображение девушки-медсестры
«Ростелеком» не будет блокировать услуги связи бизнесу в случае неоплаты счета
В Белгородском районе ребенок отравился бытовым газом
Для финалистов олимпиады Кружкового движения НТИ «Ростелеком» откроет бесплатный доступ в Wink
В Белгородской области возбудили уголовное дело по факту гибели на производстве рабочего
«Открытие» поддержит пострадавших от коронавируса клиентов
На минувшей неделе белгородские огнеборцы ликвидировали 67 пожаров
Полиция задержала белгородца за убийство тещи и попытку убить сына
Старооскольские оперативники раскрыли мошенничество в отношении 84-летнего местного жителя
«Россети» взяли под особый контроль надежность электроснабжения ключевых инфраструктурных и социальных объектов России
Белгородец палкой избил соседку своей матери
ГК ВТБ Лизинг реструктуризирует платежи группы Аэрофлот
В Валуйках Белгородчины создали эффективную систему коммуникации
Житель Белгородской области может сесть на 6 лет за кражу телевизора