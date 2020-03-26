Психологи Белгородского университета проводят дистанционное консультирование

26 Март 2020 2020-03-26T15:36:23+03:00

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Для студентов, преподавателей и сотрудников университета, нуждающихся в помощи психолога и у которых нет симптомов коронавирусной инфекции, специалисты психологической службы НИУ «БелГУ» проводят консультации в форме очных встреч. По словам руководителя службы Дмитрия Сазонова телефонная форма консультаций введена в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией .

– На время карантина введена телефонная форма консультаций, - рассказал Дмитрий Сазонов. – К специалисту можно обратиться, позвонив на мобильный или рабочий телефон. Также мы отвечаем на оффлайн-обращения.

Для тех, кто находится на лечении или в самоизоляции предусмотрено общение с психологом с помощью Skype, Viber, WhatsApp, Telegram. Написать специалистам можно в социальной сети ВКонтакте в диалоге психологической службы НИУ «БелГУ».

ИСТОЧНИК KP.RU