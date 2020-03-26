2020-03-26T11:14:38+03:00
Общество

О режиме работы отделений Банка УРАЛСИБ в период с 28 марта по 5 апреля 2020 года

В период с 28.03 по 5.04.2020 года отделения ПАО «БАНК УРАЛСИБ» осуществляют обслуживание клиентов в обычном режиме
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Мы стараемся максимально обезопасить наших клиентов - в отделениях Банка проводится регулярная усиленная санитарная обработка поверхностей и устройств самообслуживания, установлены дезинфекторы для рук, произведена замена фильтров в системах кондиционирования. Несмотря на все эти меры, мы еще раз призываем по возможности пользоваться дистанционными каналами обслуживания.

Более подробно об оформлении карты можно в отделениях Банка, по телефону

8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». На правах рекламы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ростелеком» бесплатно добавляет корпоративным клиентам к текущему пакету услуг 100 минут и 10 Гб мобильного интернета
Строительной организации Белгородчины все же пришлось заплатить долг москвичам
О режиме работы отделений Банка УРАЛСИБ в период с 28 марта по 5 апреля 2020 года
ВТБ запускает упрощенную программу помощи пострадавшим от коронавируса заемщикам
Житель Шебекино осужден за покушение на убийство
В Старом Осколе задержали грабителя, напавшего на таксиста
За долги по заработной плате арестовано имущество предприятия Белгородской области
В Белгородском университете состоялась спартакиада по шашкам
В белгородской Росгвардии состоялся брифинг по итогам ведомственного конкурса
К 9 Мая здание медицинского колледжа в Белгороде украсит изображение девушки-медсестры
«Ростелеком» не будет блокировать услуги связи бизнесу в случае неоплаты счета
В Белгородском районе ребенок отравился бытовым газом
Для финалистов олимпиады Кружкового движения НТИ «Ростелеком» откроет бесплатный доступ в Wink
В Белгородской области возбудили уголовное дело по факту гибели на производстве рабочего
«Открытие» поддержит пострадавших от коронавируса клиентов
На минувшей неделе белгородские огнеборцы ликвидировали 67 пожаров
Полиция задержала белгородца за убийство тещи и попытку убить сына
Старооскольские оперативники раскрыли мошенничество в отношении 84-летнего местного жителя
«Россети» взяли под особый контроль надежность электроснабжения ключевых инфраструктурных и социальных объектов России
Белгородец палкой избил соседку своей матери
ГК ВТБ Лизинг реструктуризирует платежи группы Аэрофлот
В Валуйках Белгородчины создали эффективную систему коммуникации
Житель Белгородской области может сесть на 6 лет за кражу телевизора