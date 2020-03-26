О режиме работы отделений Банка УРАЛСИБ в период с 28 марта по 5 апреля 2020 года
В период с 28.03 по 5.04.2020 года отделения ПАО «БАНК УРАЛСИБ» осуществляют обслуживание клиентов в обычном режиме
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Мы стараемся максимально обезопасить наших клиентов - в отделениях Банка проводится регулярная усиленная санитарная обработка поверхностей и устройств самообслуживания, установлены дезинфекторы для рук, произведена замена фильтров в системах кондиционирования. Несмотря на все эти меры, мы еще раз призываем по возможности пользоваться дистанционными каналами обслуживания.
Более подробно об оформлении карты можно в отделениях Банка, по телефону
8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». На правах рекламы.