2020-03-25T19:18:29+03:00
Происшествия

В Старом Осколе задержали грабителя, напавшего на таксиста

Его добычей стала вся выручка в размере… 300 рублей
Ирина ТАРАСОВА
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В Старом Осколе задержали грабителя, напавшего на таксиста.В Старом Осколе задержали грабителя, напавшего на таксиста.Фото: "КП" Архив
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На 18-летнего старооскольца, водителя такси, грабитель напал с пистолетом как только сел в машину. Угрожая оружием, он потребовал отдать ему всю выручку. Таксист рассказал дежурным отдела полиции №1 УМВД России по Старому Осколу, что выполнил требования напавшего на него грабителя и отдал ему все, что у него было – 300 рублей. Большей суммы у него не оказалось, так как молодой человек только выехал на работу.

Таксист также подробно описал напавшего на него молодого мужчину. И объяснил, что пассажир после того, как сел в машину сразу начал вести себя агрессивно – предъявил необоснованные претензии по поводу опоздания, а затем демонстративно закурил в автомобиле. В ответ на замечания злоумышленник передернул затвор пистолета и направил дуло в сторону водителя с требованием передать все имеющиеся деньги. Забрав деньги, пассажир скрылся, а водитель поспешил с сообщением в полицию.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 25-летний не работающий, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления местный житель. У злоумышленника изъяли газовый пистолет, с которым он, по версии следствия, и напал на водителя. Полицейские проверили оружие по базе данных и выяснили, что пистолет значится среди утерянных в другом регионе.

По данному факту следственным отделом №1 СУ УМВД России по Старому Осколу возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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