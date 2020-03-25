За долги по заработной плате арестовано имущество предприятия Белгородской области

25 Март 2020 2020-03-25T18:40:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Старооскольском районном отделе судебных приставов УФССП России по Белгородской области на исполнении находятся исполнительные документы о взыскании с одной из фирм задолженности по заработной плате на сумму 670 тысяч рублей, а также налогам в размере 698 тысяч рублей. Чтобы восстановить трудовые права бывших работников предприятия по пошиву одежды, судебные приставы наложили арест на его имущество.

В отношении должника применены меры принудительного исполнения. Обращено взыскание на денежные средства предприятия, находящиеся на расчетных счетах. Директор был предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за неисполнение решения суда.

Несмотря на то, что предприятие в настоящее время не осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, судебные приставы установили имущество, на которое можно обратить взыскание. Так, в акт описи ареста попали готовая продукция (платья, сарафаны, юбки, блузки), а также ткани для пошива одежды предварительной стоимостью более 1,5 миллиона рублей.

Арестованное имущество будет передано в специализированную организацию. После его реализации денежные средства перечислят взыскателям в счет погашения задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU