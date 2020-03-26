Житель Шебекино осужден за покушение на убийство

26 Март 2020 2020-03-26T10:04:24+03:00

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Собранные следственным отделом по Шебекинскому району следственного управления Следственного комитета РФ по Белгородской области доказательства признаны судом достаточными для приговора 62-летнему жителю города Шебекино. Он признан виновным в покушении на убийство. Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Установлено, что 1 января 2020 года компания знакомых выпивала в квартире на Ржевском шоссе в городе Шебекино. Один из гостей стал нелицеприятно высказываться в адрес присутствующей знакомой. Подсудимый просил прекратить это, но гость его игнорировал.

Тогда подсудимый вышел из комнаты, нашел нож и, вернувшись, позвал обидчика на разговор. В коридоре он с силой ударил ножом мужчину в грудь в области сердца, но толстая куртка и оказанное сопротивление помешали подсудимому совершить убийство.

Другие гости разняли участников конфликта, вызвали медиков, 34-летнему потерпевшему была оказана помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU