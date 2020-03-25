2020-03-25T15:46:17+03:00
Общество

«Ростелеком» не будет блокировать услуги связи бизнесу в случае неоплаты счета

провайдер сделал шаг, направленный на защиту интересов компаний малого и среднего бизнеса в дни распространения коронавируса
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Для того, чтобы клиенты – представители малого и среднего бизнеса непрерывно и в любое время могли пользоваться всеми цифровыми сервисами, «Ростелеком» не будет блокировать услуги фиксированной связи до 30 апреля, даже если не будет вовремя оплачен счет.

- Мы понимаем всю сложность текущей ситуации для предприятий малого и среднего бизнеса и стремимся защитить их. Поэтому мы приняли решение в ближайший период не ограничивать связь в случае задержки оплаты. Наши услуги будут доступны предпринимателям в любой ситуации, — подчеркнул вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков.

Он также добавил, что все службы работают в штатном режиме, все сотрудники усилили меры по дополнительной дезинфекции и обеспечены средствами индивидуальной защиты.

- Мы заботимся о вашем здоровье и напоминаем, что все обращения к компании могут выполнены дистанционно в личном кабинете Ростелеком Бизнес, - отметил Валерий Ермаков.

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