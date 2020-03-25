2020-03-25T16:46:31+03:00
Общество

В Белгородском университете состоялась спартакиада по шашкам

В соревнованиях приняли участие 18 команд юношей и девушек
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородском университете состоялась спартакиада по шашкам. Фото пресс-службы НИУ "БелГУ"В Белгородском университете состоялась спартакиада по шашкам. Фото пресс-службы НИУ "БелГУ"
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Спартакиада, приуроченная к 75-летию Победы, проходила в течение трех дней в Центре развития интеллектуальных видов спорта. В мужском турнире четыре команды набрали одинаковое количество очков в борьбе за призовые места, и победителей определяли по дополнительным показателям.

1 место занял институт инженерных и цифровых технологий; 2 место - педагогический институт, а 3 место досталось инжиниринговому колледжу.

Среди женских команд места распределились таки образом: 1 место – медицинский колледж; 2 место – институт инженерных и цифровых технологий; 3 место – инжиниринговый колледж.

Все участники команд, занявшие призовые места, получили дипломы и медали, а команды-победители – кубки. Победителям по доскам вручили дипломы и статуэтки. Студенты, показавшие лучшие результаты в личном зачете, награждены медалями и грамотами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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