2020-03-25T14:30:33+03:00
Общество

В Белгородском районе ребенок отравился бытовым газом

5-летнюю девочку отец отвел в больницу
Ирина ТАРАСОВА
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Следователи Белгородского Следственного комитета организовали проверку после публикации в сети Интернет информации об отравлении бытовым газом 5-летней девочки.Следователи Белгородского Следственного комитета организовали проверку после публикации в сети Интернет информации об отравлении бытовым газом 5-летней девочки.Фото: "КП" Архив
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Следователи Белгородского Следственного комитета организовали проверку после публикации в сети Интернет информации об отравлении бытовым газом 5-летней девочки. Отец девочки отвез ее в больницу, а сам перекрыл подачу газа. Произошло это вечером 22 марта в поселке Майский. Как выяснилось, предварительной причиной отравления ребенка стала неисправность дымохода и вентиляционной системы.

Следствием проводится комплекс проверочных мероприятий, который направлен на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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