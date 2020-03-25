2020-03-25T12:25:34+03:00
Общество

Для финалистов олимпиады Кружкового движения НТИ «Ростелеком» откроет бесплатный доступ в Wink

Новые знания с Wink — это возможность обучаться дистанционно в самых удаленных уголках страны с лучшими преподавателями и высоким качеством учебных материалов
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Участники заключительного тура олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) получат специальный промокод от «Ростелекома», который позволит с любого устройства бесплатно смотреть в Wink познавательные фильмы и образовательный контент от лучших преподавателей страны.

Для участников олимпиады в Wink создан специальный тематический раздел «Олимпиада КД НТИ», в котором собраны лучшие художественные фильмы про искусственный интеллект, роботов, технологии и будущее человечества.

В разделе «Учись онлайн» участникам доступны эксклюзивные онлайн-курсы для школьников по разным предметам, которые позволят изучить и закрепить учебную программу, а также подготовиться к экзаменам. В этом разделе школьники также узнают о современных цифровых технологиях, научатся развивать логику, память и креативность, формировать здоровые привычки и даже петь.

Wink — это цифровой видеосервис, который объединяет все преимущества интерактивного телевидения (более 250 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 000 позиций). Смотреть его можно на экране домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).

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