2020-03-25T11:04:09+03:00
Общество

В Белгородской области возбудили уголовное дело по факту гибели на производстве рабочего

Механизатор одного из агрохолдингов получил смертельную травму головы
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области возбудили уголовное дело по факту гибели на производстве рабочего.В Белгородской области возбудили уголовное дело по факту гибели на производстве рабочего.Фото: "КП" Архив
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Яковлевский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Белгородской области возбудил уголовное дело по факту гибели работника одного из агрохолнингов. Во время следствия выяснилось, что 20 февраля 2020 года 41-летний механизатор во время демонтажа глубинного насоса получил смертельную травму головы. При этом рабочий не имел допуска к производству данного вида работ. Одно из креплений трубы сорвалось, удар пришелся по голове.

Скорая увезла мужчину в больницу, но он скончался прямо в машине. Как выяснили следователи, на работнике не было средств специальной защиты. Также у него не было наряда на выполнение данных работ, подписанного лицом, отвечающим за технику безопасности.

Комплекс следственных действий направлен на установление всех обстоятельств произошедшего. Также в ходе проверки будут установлены лица, которые отвечают за соблюдение техники безопасности на предприятии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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