2020-03-24T17:31:46+03:00
Общество

«Россети» взяли под особый контроль надежность электроснабжения ключевых инфраструктурных и социальных объектов России

Соответствующий приказ подписал глава электросетевого холдинга Павел Ливинский
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С 24 марта «Россети» берут под особый контроль энергоснабжение ключевых инфраструктурных и социальных объектов в зоне ответственности группы компаний.

- Группа «Россети» делает все возможное для минимизации рисков распространения в России новой коронавирусной инфекции и других респираторных заболеваний как среди своих сотрудников и членов их семей, так и среди клиентов. При этом нашими компаниями создаются максимально комфортные условия для жизни и работы всех наших потребителей в непростой период, - подчеркнул Павел Ливинский.

Под особый контроль взята подача электроэнергии медицинским учреждениям, центрам приема звонков населения, объектам, обеспечивающим предоставление государственных услуг, сотовой связи и доступа к сети интернет, а также вычислительного оборудования. Особое внимание уделено организациям, предоставляющим населению онлайн услуги (банковские, интернет-магазины, онлайн-кинотеатры), а также крупным транспортно-логистическим центрам и курьерским службам.

Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский также поручил провести анализ надежности схем электроснабжения и внеплановые осмотры объектов электросетевой инфраструктуры с целью выявления и оперативного устранения дефектов и недостатков.

Ранее в группе «Россети» на удаленную работу перешло почти 60% офисных сотрудников, в онлайн режим переведено 738 из 1017 центров обслуживания клиентов и пунктов работы с потребителями.

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