Житель Белгородской области может сесть на 6 лет за кражу телевизора
В прошедшие выходные в старооскольскую дежурную часть УМВД с заявлением о краже телевизора обратилась местная жительница. Девушка сообщила, что с начала марта была в гостях у родственников, а пропажу обнаружила, вернувшись домой.
Правоохранители, выехав на место происшествия, установили личность подозреваемого в краже. Им оказался сосед оскольчанки.
По предварительным данным, злоумышленник знал о том, что соседка в отъезде. Мужчина подобрал ключи к ее квартире и проник в надежде найти что-то ценное. Выбор пал на дорогостоящий телевизор. Подозреваемый забрал технику и спрятал у себя в гараже.
Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, в отношении старооскольца возбуждено уголовное дело за кражу с незаконным проникновением в жилище. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до шести лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU