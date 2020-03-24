Житель Белгородской области может сесть на 6 лет за кражу телевизора

24 Март 2020 2020-03-24T15:38:20+03:00

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В прошедшие выходные в старооскольскую дежурную часть УМВД с заявлением о краже телевизора обратилась местная жительница. Девушка сообщила, что с начала марта была в гостях у родственников, а пропажу обнаружила, вернувшись домой.

Правоохранители, выехав на место происшествия, установили личность подозреваемого в краже. Им оказался сосед оскольчанки.

По предварительным данным, злоумышленник знал о том, что соседка в отъезде. Мужчина подобрал ключи к ее квартире и проник в надежде найти что-то ценное. Выбор пал на дорогостоящий телевизор. Подозреваемый забрал технику и спрятал у себя в гараже.

Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, в отношении старооскольца возбуждено уголовное дело за кражу с незаконным проникновением в жилище. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU