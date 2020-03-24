Старооскольские оперативники раскрыли мошенничество в отношении 84-летнего местного жителя
В декабре прошлого года в дежурную часть УМВД России по Старому Осколу обратился 84-летний местный житель. Пенсионер сообщил полицейским, что у него похитили 70 тысяч рублей.
Пожилой мужчина рассказал, что познакомился в городе с прохожим, который помог ему отвезти домой приобретенную сантехнику. После незнакомец предложил пенсионеру купить набор кастрюль. Доверчивый староосколец согласился и передал злоумышленнику свои сбережения в размере 70 тысяч рублей, завязанные резинкой, чтобы тот отсчитал себе нужную сумму. Взяв деньги, незнакомец отправился к машине якобы за сдачей и больше не вернулся.
Спустя несколько месяцев оперативники специально созданной группы по противодействию мошенничествам старооскольского УМВД установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний не работающий, ранее не судимый житель Ставропольского края. Задерживать злоумышленника не пришлось, он прибыл в Старый Оскол самостоятельно по требованию оперативников и полностью возместил потерпевшему причиненный материальный ущерб.
По данному факту Следственным управлением УМВД России по Старому Осколу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса России - мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину. Санкции статьи – до пяти лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU