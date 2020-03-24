2020-03-24T16:56:22+03:00
Общество

В Валуйках Белгородчины создали эффективную систему коммуникации

Благодаря системе «Инцидент менеджмент» в районе решаются многие наболевшие вопросы
Ирина ТАРАСОВА
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В Валуйках Белгородчины отлажена эффективная коммуникация власти и людей. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округаВ Валуйках Белгородчины отлажена эффективная коммуникация власти и людей. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округа
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После обращений граждан в систему «Инцидент менеджмент» властью Валуйского городского округа решаются многие проблемы - например, вопрос о перевозках пассажиров по городу и территории округа. Для этого был заключен договор с автотранспортной компанией, которая уже закупила пять современных комфортабельных автобусов для перевозок людей по сельской местности и это, как утверждает руководство компании, только начало.

В систему «Инцидент менеджмент» поступило обращение и по ремонту остановки напротив Центральной районной больницы. Жители написали, что после укладки тротуарной плитки рядом с остановкой внутри самой остановки развалилось покрытие, что стало угрожать здоровью населения. После рассмотрения этого обращения покрытие было восстановлено.

Расторжение договоров по вывозу отходов в Белгородской области привело к тому, что в Валуйском городском округе возникло множество вопросов по вывозу ТКО. Они посыпались в систему «Инцидент менеджмент». Власть начала оперативно реагировать на заявки граждан и, в свою очередь, стала получать благодарности за быстро выполненную работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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