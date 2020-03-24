ВТБ Регистратор запустил услугу для вновь создаваемых акционерных обществ

24 Март 2020 2020-03-24T13:33:46+03:00

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Она включает в себя подготовку комплекта учредительных документов юридического лица и регистрацию выпуска акций. Также в рамках данной услуги ВТБ Регистратор выступает заявителем при государственной регистрации юридического лица в Федеральной налоговой службе России.

Константин Петров, генеральный директор АО «ВТБ Регистратор», отметил:

- Весь процесс регистрации нового акционерного общества теперь будет осуществляться за несколько дней. Учредителям не нужно обращаться в государственные органы, оплачивать государственные пошлины при регистрации выпуска ценных бумаг и посещать нотариуса - все действия осуществляет ВТБ Регистратор, обеспечивая электронное взаимодействие всех участников процесса в максимально сжатые сроки. По новым правилам за два месяца мы уже осуществили регистрацию более 10 выпусков акций при учреждении акционерных обществ и надеемся, что клиенты успели оценить все преимущества работы с ВТБ Регистратором, единственным акционером которого является ПАО «Банк ВТБ».