2020-03-24T11:55:44+03:00
Общество

Белгородский госуниверситет к обучению в онлайн-режиме готов

Ректор поручил разработать психологическое сопровождение карантина
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородский госуниверситет к обучению в онлайн-режиме готов. Фото управления по связям с общественностью и СМИ НИУ "БелГУ"Белгородский госуниверситет к обучению в онлайн-режиме готов. Фото управления по связям с общественностью и СМИ НИУ "БелГУ"
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Ректор Белгородского госуниверситета объявил о полном переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий с 24 марта 2020 года до особого распоряжения. Ректор также дал поручение разработать алгоритм осуществления психолого-социологического сопровождения дистанционного обучения и соблюдения карантина, контролировать вовлеченность обучающихся в учебный процесс, обеспечить обратную связь.

Озвучивая это решение руководителям структурных подразделений университета, ректор НИУ «БелГУ», профессор Олег Полухин подчеркнул, что в Белгородской области на сегодняшний день нет ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией, но увеличивается количество белгородцев, находящихся на самоизоляции и в больницах под наблюдением медиков.

Ректор подписал приказ, которым вводится новый порядок обучения и утвержден состав координационного совета по управлению научно-образовательной деятельностью университета. Совет будет работать в ежедневном режиме под управлением ректора.

Особые меры безопасности будут приняты в общежитиях университета. Карантин на территориях общежитий НИУ «БелГУ» подразумевает введение комендантского часа и запрет на посещение посторонними лицами; усиление мер по санитарной обработке помещений, соблюдению правил гигиены проживающих и наблюдению за состоянием их здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Белгородский госуниверситет к обучению в онлайн-режиме готов
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