23 Март 2020 2020-03-23T21:19:13+03:00

Мужчина и женщина от полученных травм скончались на месте ДТП

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ДТП произошло сегодня, 23 марта, около 7 часов вечера в Яковлевском районе. По предварительным данным, на 648 километре федеральной трассы М2 «Крым», на территории хутора Жданов Яковлевского городского округа водитель «Рено Флюенс» сбил мужчину и женщину в зоне действия знака «Пешеходный переход». 37-летний автомобилист ехал со стороны Белгорода в направлении города Строитель.

Мужчина 1944 года рождения и женщина 1953 года рождения от полученных травм скончались на месте ДТП. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, сообщили в пресс-службе УМВД региона.

В Белгородской области водитель Рено насмерть сбил двух пешеходов.Мужчина и женщина от полученных травм скончались на месте ДТП

ИСТОЧНИК KP.RU