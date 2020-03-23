2020-03-23T16:37:50+03:00
Происшествия

Белгородца осудили за убийство водителя маршрутки

Преступник проведет 4 года в колонии строгого режима
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородца осудили за покушение на убийство водителя маршрутки.Белгородца осудили за покушение на убийство водителя маршрутки.Фото: "КП" Архив
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Собранные следственным отделом по Белгороду следственного управления Следственного комитета РФ по Белгородской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 30-летнему жителю Белгорода. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство). Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Следствием и судом установлено, что утром 18 ноября 2019 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения ехал в маршрутном автобусе. Из-за вида оплаты проезда между ним и водителем произошла перепалка, еще несколько остановок подсудимый кричал и угрожал водителю.

На остановке "Энергомаш"водитель с пассажирами вывели мужчину из автобуса, на улице он схватил нож и ударил водителя в шею. Злоумышленник пытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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