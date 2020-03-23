2020-03-23T17:49:56+03:00
75 лет Великой Победы

В Валуйках Белгородчины заложены две сосновые аллеи

Акция приурочена к 75-летию Великой Победы
Ирина ТАРАСОВА
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В Валуйках Белгородчины заложены две сосновые аллеи. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округаВ Валуйках Белгородчины заложены две сосновые аллеи. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округа
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Две сосновых аллеи, каждая из которых будет насчитывать по 75 деревьев - по числу пройденных лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне, заложены на улицах Горького и Чапаева в городе Валуйки Белгородской области.

Инициатива Совета территории им. Ватутина (председатель - депутат Совета депутатов Валуйского городского округа Лилия Аверьянова) поддержана жителями и представителями волонтерского движения. Курируют реализацию патриотической акции члены Совета территории Владимир Васильев и Станислав Шевченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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