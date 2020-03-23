ВТБ наградил победителя премии «Бизнес-Успех»

23 Март 2020 2020-03-23T17:36:42+03:00

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Церемония награждения прошла в онлайн-формате в рамках Всероссийского форума «Территория бизнеса — территория жизни», организованного общественной организацией «Опора России», Общественной палатой РФ и Агентством стратегических инициатив при поддержке ВТБ.

«Бизнес-Успех» — конкурс для действующих предпринимателей, готовых заявить о своих проектах на государственном уровне. В 2019 году на участие в конкурсе, проходящем в 20 городах всех федеральных округов страны, было подано более полутора тысяч заявок, в финал вышли 120 предпринимателей.

Победителем в номинации «Лучший интернет-проект» стал Роман Попов из Воронежа, директор и основатель компании «Angels IT», которая 10 лет занимается разработкой программного обеспечения и приборов для автоматизации бизнес-процессов. Он получит спецприз от банка: ноутбук MacBook Pro, сертификат на годовое бесплатное премиальное РКО и индивидуальный коучинг по выходу на экспорт с В2B-платформой «ВТБ Бизнес Коннект».

- ВТБ помогает бизнесу делом и участие банка в мероприятиях, ориентированных на поддержку предпринимательства - еще одно подтверждение этому. Мы верим, что наша поддержка откроет для победителя премии новые возможности и точки роста, а советы экспертов банка помогут найти потенциальных покупателей и партнеров для дальнейшего развития бизнеса, - отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса - старший вице-президент ПАО «Банк ВТБ».

Группа ВТБ поддерживает премию на протяжении девяти лет. В 2019 году банк принимал участие в работе жюри по отбору победителей, а также в пленарных сессиях, проходивших в течение года в рамках форума «Территория бизнеса — территория жизни».