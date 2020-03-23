2020-03-23T14:50:06+03:00
Экономика

ВТБ планирует предоставить кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса заемщикам

Банк готов индивидуально рассматривать обращения клиентов, оказавшихся в сложном финансовом положении в связи с коронавирусом
Поделиться:
Изменить размер текста:

Считая социальную ответственность важнейшим принципом своей работы, банк разработал комплекс мер по поддержке пострадавших от коронавируса розничных заёмщиков, он начнёт действовать после принятия соответствующих решений.

Среди таких мер - отсрочка платежа по кредитным продуктам (как основной долг, так и проценты) клиентам, которые в результате пандемии оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска. Кредитные каникулы могут быть предоставлены на срок до трех месяцев. Это собственная инициатива банка в дополнение к программам, действующим в рамках законодательства РФ (таким, например, как ипотечные каникулы). Детали и сроки запуска инициативы будут объявлены банком до конца марта.

Напоминаем, что, помимо этого, клиенты ПАО «Банк ВТБ» могут воспользоваться оформленными страховыми программами. В ряде случаев они дают возможность получить страховые выплаты для компенсации ежемесячных платежей по кредитам в связи с временной нетрудоспособностью или госпитализацией.

При возникновении непредвиденной ситуации клиентов просят связаться с банком. Его сотрудники следят за развитием ситуации и готовы предпринимать все необходимые меры для индивидуальной поддержки клиентов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Алексеевском горокруге Белгородской области обнаружили схрон боеприпасов
ВТБ планирует предоставить кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса заемщикам
Белгородские семьи с детьми от 3 до 7 лет получат дополнительные выплаты
Белгородский регион присоединился к международной акции «Сад памяти»
«Ростелеком» открывает доступ к цифровому сервису образования «Лицей»
В Белгород весна обещает вернуться к концу недели
Чтобы вернуть дорогостоящий планшет, белгородец погасил штрафы ГИБДД в размере 24 тысяч рублей
Белгородские дети примут активное участие в конкурсе рисунка «Разноцветные капли»
В Белгороде горел торгово-развлекательный центр «РИО»
В Белгороде нашли двух школьниц, объявленных в розыск
В Белгороде автобусы обрабатывают антимикробным препаратом
На территории Белгородской области ожидаются дожди, мокрый снег и сильные порывы ветра
В Белгородской области вор украл из автомобиля автомагнитолу
61-летнего белгородца задержали при передаче взятки сотруднику ДПС
В Белгородской области объявили в розыск двух школьниц
ВТБ Лизинг поставит клубам Динамо автотранспорт
Белгородские ученые предложили новую технологию высокопрочных нанокомпозитов для авиа-, судо- и машиностроения
У белгородской 78-летней пенсионерки вор украл более 200 тысяч рублей
«Открытие» удвоил показатели розничного кредитования
Сбербанк открыл горячую линию по вопросам работы бизнеса в связи с коронавирусом
На самоизоляции в Белгородской области находится 117 человек
«Ростелеком» провел «Урок цифры» для белгородских школьников
Банк УРАЛСИБ и СК УРАЛСИБ Страхование начали страховать корпоративные бизнес-карты