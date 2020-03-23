ВТБ планирует предоставить кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса заемщикам
Считая социальную ответственность важнейшим принципом своей работы, банк разработал комплекс мер по поддержке пострадавших от коронавируса розничных заёмщиков, он начнёт действовать после принятия соответствующих решений.
Среди таких мер - отсрочка платежа по кредитным продуктам (как основной долг, так и проценты) клиентам, которые в результате пандемии оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска. Кредитные каникулы могут быть предоставлены на срок до трех месяцев. Это собственная инициатива банка в дополнение к программам, действующим в рамках законодательства РФ (таким, например, как ипотечные каникулы). Детали и сроки запуска инициативы будут объявлены банком до конца марта.
Напоминаем, что, помимо этого, клиенты ПАО «Банк ВТБ» могут воспользоваться оформленными страховыми программами. В ряде случаев они дают возможность получить страховые выплаты для компенсации ежемесячных платежей по кредитам в связи с временной нетрудоспособностью или госпитализацией.
При возникновении непредвиденной ситуации клиентов просят связаться с банком. Его сотрудники следят за развитием ситуации и готовы предпринимать все необходимые меры для индивидуальной поддержки клиентов.