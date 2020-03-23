2020-03-23T14:18:15+03:00
Общество

Белгородские семьи с детьми от 3 до 7 лет получат дополнительные выплаты

На выплаты смогут претендовать те, чей доход на члена семьи не превышает прожиточного минимум
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородские семьи с детьми от 3 до 7 лет получат дополнительные выплаты.Белгородские семьи с детьми от 3 до 7 лет получат дополнительные выплаты.Фото: "КП" Архив
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В январе этого года Президент России Владимир Путин распорядился предусмотреть дополнительную меру поддержки семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Данная мера поддержки будет представляться тем семьям, которые имеют доход на каждого члена семьи не выше прожиточного минимума,. А он в Белгородской области невысок, всего 9328 рублей. При этом ранее назначенные гражданам региональные выплаты сохраняются в полном объеме.

Начальник управления социальной защиты населения Белгородской области Елена Батанова объяснила: «Для назначения выплаты граждане должны предоставить заявление через портал госуслуг, в МФЦ или в органы социальной защиты области. Все остальные необходимые сведения для подтверждения права на получение данной выплаты будут собраны за счет межведомственного электронного взаимодействия, путем запроса от органов соцзащиты необходимых для назначения выплаты сведений в налоговой службе, пенсионном фонде, органах внутренних дел».

При решении о назначении пособия будет учитываться не только зарплата или пенсия родителей, но и все выплачиваемые пособия, компенсации, а также иные доходы семьи от продажи имущества и проценты по банковским вкладам. Форма заявления — едина по всей территории РФ. В ней гражданин будет указывать минимальное количество сведений.

Елена Батанова подчеркнула: «На сегодняшний день проект заявления мы уже имеем. Но пока не будет надписано постановление Правительства Российской Федерации, которое утвердит все документы, мы придерживаем передачу формы заявления потенциальным получателям услуги».

Отметим, что выплата в Белгородской области будут осуществляться на условиях софинансирования. В 2020 году на нее планируют направить 827 279 тысяч рублей, в том числе 643 892 тысяч рублей из федерального бюджета и 183 38 тысяч рублей из средств областного бюджета. В 2020 году размер пособия составит 50 % от регионального прожиточного минимума на ребенка, т. е. 4 542 рублей. Выплата устанавливается сразу на весь год. В 2020 году ее получат около 15 тысяч детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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