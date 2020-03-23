В Старом Осколе злоумышленники пытались расплатиться фальшивыми купюрами

23 Март 2020 2020-03-23T17:01:42+03:00

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В дежурную часть УМВД России по Старому Осколу поступило сообщение от сотрудников одного из частных охранных предприятий. Они сообщили, что на территории ярмарки неизвестный расплатился за товар пятитысячной купюрой, подлинность которой вызывает сомнения. Прибывшие сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции во взаимодействии с представителями ЧОПа задержали подозреваемых в сбыте фальшивок. Ими оказались 25-летний и 22-летний ранее не судимые жители Воронежской области. Санкции соответствующей статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

По предварительным данным, молодые люди заказали через одно из мобильных приложений десять поддельных купюр достоинством 5000 рублей каждая. Фальшивки они забрали из тайника в Москве, после чего направились в Белгородскую область с целью дальнейшего сбыта.

В течение короткого времени подозреваемые успели сбыть на территории Старооскольского городского округа пять поддельных купюр, расплатившись ими в нескольких торговых точках. После задержания злоумышленники также выдали полицейским тайник, в котором находилось еще пять фальшивок.

Эксперты установили, что все десять изъятых купюр являются поддельными. По данным оперативников, молодые люди могут быть причастны к совершению аналогичных преступлений на территории области и других субъектов РФ. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU