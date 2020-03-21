2020-03-21T19:52:50+03:00
Коронавирус Covid-19

В Белгороде автобусы обрабатывают антимикробным препаратом

Особое внимание при обработке уделяют дверям и поручням
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: группа "Департамент строительства и транспорта" в "ВКонтакте".Фото: группа "Департамент строительства и транспорта" в "ВКонтакте".
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Как сообщает департамент строительства и транспорта Белгородской области, белгородские автобусы стали обрабатывать препаратом «Сепотосан-Т». Фирма, которая проводит обработку, имеет все разрешения и сертификаты, а сам препарат — безопасен. При этом считается, что средство обладает антимикробной активностью в отношении различных микроорганизмов и возбудителей вирусов. При обработке особое внимание уделяют дверям и поручням автобусов.

Сепотосан-Т» предназначен для дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях, санитарно-технического оборудования, белья, игрушек, предметов ухода за больными, в том числе и для обработки диагностических и бактериологических лабораторий, роддомов, палат новорожденных. Также этот препарат применяется для дезинфекции грузового, пассажирского и санитарного транспорта, и транспорта, перевозящего пищевые продукты.

В ведомстве сообщают, что во время обработки концентрация вещества большая, поэтому для персонала нужна защита. Но после обработки выдерживают и двери открывают для проветривания. Та концентрация вещества, которая остается в воздухе, безопасна для водителя и пассажиров.

Обрабатывать общественный транспорт решили в связи с растпространением коронавируса. Пассажирам настоятельно рекомендуют оплачивать проезд бесконтактным способом, отказавшись от наличных денег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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