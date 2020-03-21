В Белгородской области вор украл из автомобиля автомагнитолу
В дежурную часть полиции Губкина Белгородской области обратился местный житель, который сообщил, что неизвестный мужчина проник в автомобиль марки «ВАЗ 21703» и похитил автомагнитолу. Сотрудникам Росгвардии удалось задержать местного 26-летнего жителя по горячим следам.
Машина пострадавшего стояла во дворе дома по улице Петра Великого. Неизвестный разбил стекло и откуда похитил автомагнитолу. Получив приметы подозреваемого, экипаж вневедомственной охраны приступил к поиску правонарушителя. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали молодого мужчину, схожего по приметам с ориентировкой.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU