В Белгородской области вор украл из автомобиля автомагнитолу

21 Март 2020 2020-03-21T11:40:36+03:00

Сотрудники Росгвардии задержали 26-летнего жителя Губкина, который подозревается в краже. Фото: "КП" Архив

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В дежурную часть полиции Губкина Белгородской области обратился местный житель, который сообщил, что неизвестный мужчина проник в автомобиль марки «ВАЗ 21703» и похитил автомагнитолу. Сотрудникам Росгвардии удалось задержать местного 26-летнего жителя по горячим следам.

Машина пострадавшего стояла во дворе дома по улице Петра Великого. Неизвестный разбил стекло и откуда похитил автомагнитолу. Получив приметы подозреваемого, экипаж вневедомственной охраны приступил к поиску правонарушителя. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали молодого мужчину, схожего по приметам с ориентировкой.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU