61-летнего белгородца задержали при передаче взятки сотруднику ДПС

20 Март 2020 2020-03-20T19:10:43+03:00

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Валуйским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении 61-летнего жителя Волоконовского района Белгородской области. Он был остановлен сотрудником ДПС для проверки. Оказалось, что мужчина управляет автомобилем без водительского удостоверения, которого ранее был лишен. Мужчина, пытаясь избежать привлечения к новой административной ответственности, подозреваемый передал сотруднику ДПС взятку в сумме 12 тысяч рублей. Но после передачи денег был задержан сотрудниками ОБЭП и ПК УМВД России по Белгородской области.

Как сообщают в пресс-службе регионального Следственного комитета, в настоящее время проводятся следственные действия. Они направлены на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а после оперативного расследования уголовного дела будут направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU