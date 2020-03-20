«Открытие» удвоил показатели розничного кредитования

20 Март 2020 2020-03-20T13:42:51+03:00

В феврале текущего года портфель банка увеличился до 365,3 миллиарда рублей, а выдачи – в 2,2 раза, до 25,4 миллиарда

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Наиболее высокие результаты продемонстрировало ипотечное кредитование: выдачи ипотеки выросли в 2,5 раза по сравнению с февралем прошлого года (до 13,5 миллиарда рублей). При этом наиболее высоким спросом у населения пользовались кредиты на приобретение жилья на первичном рынке (их доля превысила 50%).

Выдачи кредитов наличными за аналогичный период времени выросли в 1,9 раза - до 11,9 миллиарда. В марте нынешнего года, на фоне растущего спроса населения на кредитные продукты, банк рассчитывает на дальнейшее увеличение основных показателей кредитования.

Напомним, ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России, и развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка. Стратегия развития группы до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.