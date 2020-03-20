«Открытие» удвоил показатели розничного кредитования
Наиболее высокие результаты продемонстрировало ипотечное кредитование: выдачи ипотеки выросли в 2,5 раза по сравнению с февралем прошлого года (до 13,5 миллиарда рублей). При этом наиболее высоким спросом у населения пользовались кредиты на приобретение жилья на первичном рынке (их доля превысила 50%).
Выдачи кредитов наличными за аналогичный период времени выросли в 1,9 раза - до 11,9 миллиарда. В марте нынешнего года, на фоне растущего спроса населения на кредитные продукты, банк рассчитывает на дальнейшее увеличение основных показателей кредитования.
Напомним, ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России, и развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка. Стратегия развития группы до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.