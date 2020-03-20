У белгородской 78-летней пенсионерки вор украл более 200 тысяч рублей

20 Март 2020 2020-03-20T14:16:49+03:00

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78-летняя белгородка обратилась в полицию, рассказав, что у нее пропала крупная сумма денег — 225 тысяч 300 рублей, все ее сбережения. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. И задержали 58-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя.

Как выяснилось, злоумышленник вызвался помочь пожилой женщине по хозяйству, а когда закончил работу, зашел в дом за своим вознаграждением. Хозяйка при нем достала сумку с деньгами, отсчитала купюры, оплатила услуги и вышла из дому проверить выполненную им работу. Мужчина тем временем забрал сумку с накоплениями пенсионерки и скрылся.

Правоохранителям удалось обнаружить сумку с паспортом и кошельком пожилой женщины. Но денег в ней не было, их судьбу еще предстоит установить.

Следственное управление УМВД России по Белгороду возбудило в отношении 58-летнего белгородца уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкции статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU