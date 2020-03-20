На самоизоляции в Белгородской области находится 117 человек

20 Март 2020 2020-03-20T13:06:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Белгородской области на самоизоляции находятся 117 человек, которые прибыли из стран с неблагополучной эпидситуацией. Правда, за прошедшие сутки число находящихся на домашнем карантине белгородцев увеличилось на 25 человек, рассказали в департаменте здравоохранения региона. В том числе и двое прилетевших 19 марта из Доминиканы жителей области.

В областном департаменте здравоохранения сообщили, что сегодня утром к ним на дом прибыл медработник, который не обнаружил признаков заболевания у туристов. Также у них взяты пробы биологического материала для проведения исследований.

Напомним, что белгородка, которая находилась с коронавирусной инфекцией в московском медучреждении, уже выписана с выздоровлением. Также выписали 14 человек, которые контактировали с заболевшей и находились под наблюдением белгородских врачей. По результатам проведенных лабораторных исследований новая коронавирусная инфекция у пациентов не была выявлена.

Также в департаменте здравоохранения и соцзащиты сообщают,что с 17 марта пограничники будут передавать всю информацию по рейсам из зарубежных стран в УМВД России по Белгородской области, а оттуда – в Роспотребнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU