2020-03-20T13:06:47+03:00
Коронавирус Covid-19

На самоизоляции в Белгородской области находится 117 человек

Новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в регионе не выявлено
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото сообщества "Департамент здравоохранения и соцзащиты" ВКонтакте.Фото сообщества "Департамент здравоохранения и соцзащиты" ВКонтакте.
Изменить размер текста:

В Белгородской области на самоизоляции находятся 117 человек, которые прибыли из стран с неблагополучной эпидситуацией. Правда, за прошедшие сутки число находящихся на домашнем карантине белгородцев увеличилось на 25 человек, рассказали в департаменте здравоохранения региона. В том числе и двое прилетевших 19 марта из Доминиканы жителей области.

В областном департаменте здравоохранения сообщили, что сегодня утром к ним на дом прибыл медработник, который не обнаружил признаков заболевания у туристов. Также у них взяты пробы биологического материала для проведения исследований.

Напомним, что белгородка, которая находилась с коронавирусной инфекцией в московском медучреждении, уже выписана с выздоровлением. Также выписали 14 человек, которые контактировали с заболевшей и находились под наблюдением белгородских врачей. По результатам проведенных лабораторных исследований новая коронавирусная инфекция у пациентов не была выявлена.

Также в департаменте здравоохранения и соцзащиты сообщают,что с 17 марта пограничники будут передавать всю информацию по рейсам из зарубежных стран в УМВД России по Белгородской области, а оттуда – в Роспотребнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У белгородской 78-летней пенсионерки вор украл более 200 тысяч рублей
«Открытие» удвоил показатели розничного кредитования
Сбербанк открыл горячую линию по вопросам работы бизнеса в связи с коронавирусом
На самоизоляции в Белгородской области находится 117 человек
«Ростелеком» провел «Урок цифры» для белгородских школьников
Банк УРАЛСИБ и СК УРАЛСИБ Страхование начали страховать корпоративные бизнес-карты
Администрация Белгорода будет ездить на такси из экономии
Бывшего чиновника администрации Белгорода осудили за получение взятки
ВТБ: россияне увеличили онлайн-покупки в 1,5 раза
Белгородские росгвардейцы вместе с сотрудниками полиции задержали вора
Судебные приставы приостановили эксплуатацию оборудования на предприятии по хранению зерна
Председатель Государственной Думы вручил награду начальнику Управления Росгвардии по Белгородской области
В Белгородском госуниверситете создан штаб по упреждению коронавирусной инфекции
В Белгородской области проводится оперативно-профилактическая операция «Оружие»
Вблизи границы с Белгородской областью задержано 22 мешка и 14 коробок с верхней одеждой
Врачи Белгорода при первом трудоустройстве получат 350 тысяч рублей
Сбербанк поздравляет клиентов с праздником
В Белгороде начата подготовка к шествию «Бессмертного полка»
В Белгороде приставы приостановили личный прием граждан
ВТБ эффективно работает с предпринимателями Белгородчины
Мэр Белгорода написал в соцсетях, что не сможет общаться с горожанами в связи со смертью матери
В Белгороде введен мониторинг цен на продовольствие
Сбербанк предложил «превратить» смартфон в терминал
Сбербанк внедрил авторизацию по Сбер ID с помощью push-уведомлений
В ботаническом саду Белгородского госуниверситета расцвели первые весенние цветы
ВТБ выдал более 100 миллиардов рублей ипотеки